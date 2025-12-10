Лига чемпионов УЕФА: «Карабах» сегодня встретится с «Аяксом» в Баку

Футбольный клуб "Карабах" сегодня сыграет с нидерландским "Аяксом" в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА.

Как сообщает Report, матч VI тура состоится в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

Матч будет обслуживать судейская бригада во главе со словенским рефери ФИФА Раде Обреновичем.

Азербайджанский клуб в настоящее время занимает 21-е место в турнирной таблице с 7 очками. Гости, проигравшие все пять предыдущих матчей, находятся на последнем – 36-м месте.