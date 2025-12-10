Трамп поручил проверить правомерность назначения членов совета ФРС при Байдене

Глава вашингтонской администрации Дональд Трамп заявил, что поручил помощникам проверить правомерность назначения при 46-м президенте США Джо Байдене некоторых членов совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центробанка.

Трамп во время выступления в городе Маунт-Поконо (штат Пенсильвания) 9 декабря допустил, что Байден мог подписать документы, касающиеся назначения упомянутых лиц, с применением автопера (автоматического устройства для подписи документов). "Я слышал, что эти назначения могли быть подписаны автопером", - сказал Трамп. Он отметил, что это может касаться и председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла. По словам Трампа, президенту США "нельзя применять автоперо" для подписания таких документов, если на это нет особого разрешения.

"Я думаю, кому-то нужно разобраться в этом", - добавил американский лидер. "Туда назначили людей, которым не разрешено там быть", - добавил он, говоря о совете управляющих ФРС. "Скотт, ты не мог бы проверить это?" - сказал Трамп, обращаясь к присутствовавшему в зале министру финансов США Скотту Бессенту.

Источник: ТАСС