WSJ: Уиткофф встретится с европейскими лидерами и Зеленским в ближайшие дни

First News Media09:20 - Сегодня
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф проведет на этих выходных в Берлине встречи с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским.

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их сведениям, он встретится с переговорщиками из Великобритании, Германии и Франции 14-15 декабря. Решение направить в Берлин Уиткоффа свидетельствует о стремлении американской администрации преодолеть разногласия между Вашингтоном и Киевом в том, что касается условий мирной сделки, считает газета.

Ожидается, что в переговорах в Берлине примут участие президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц, а также их советники, пишет WSJ. Изначально европейские лидеры хотели организовать встречу с Трампом на этих выходных, чтобы обсудить свои предложения по мирному плану США, напоминает газета.

Трамп ранее заявлял, что США направят на встречу в Европе своего представителя лишь в том случае, если Вашингтон поймет, что эти переговоры будут результативными.

Источник: ТАСС

106

