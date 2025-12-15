 На этих дорогах Баку наблюдаются пробки - ФОТО - СПИСОК | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоОт редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

На этих дорогах Баку наблюдаются пробки - ФОТО - СПИСОК

First News Media08:32 - Сегодня
На этих дорогах Баку наблюдаются пробки - ФОТО - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

3. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

4. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;

5. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;

6. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

7. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

8. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

9. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

10. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;

11. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

12. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";

13. Улица Бакиханова, от пересечения с улицей Джалила Мамедгулизаде в направлении круга у Госкомстата;

14. Проспект Бабека, в направлении центра;

15. Шоссе Сабунчу-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";

16. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";

17. Улица Микаила Алиева, от Нефтеперерабатывающего завода в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга);

18. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

19. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра.

Поделиться:
262

Актуально

Общество

Погода на вторник: В Баку ожидается до +9 °C

Xроника

В Азербайджане создается инфосистема «Единое окно»

Политика

В Армении ждут новые партии зерновых по ж/д из Азербайджана и Грузии

Общество

Кому будет выплачиваться вдвое больше зарплаты?

Общество

В Бакинском порту грузовик оказался на грани падения в море - ВИДЕО

Кому будет выплачиваться вдвое больше зарплаты?

Погода на вторник: В Баку ожидается до +9 °C

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ … - ФОТО

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Центробанк Азербайджана приостановил деятельность платёжной системы Paysis - Причина

Врачу удалось вернуть к жизни пациентку после 45 минут остановки сердца - ВИДЕО

Погибший при взрыве в вилле работал в ней мастером - ВИДЕО - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Кямран Асадов обвиняется в организации незаконной помощи студентам на экзаменах

Последние новости

На Западе оценили стоимость восстановления Украины после конфликта

Сегодня, 13:35

В Азербайджане создается инфосистема «Единое окно»

Сегодня, 13:28

Сборы «Зверополиса 2» превысили 1 млрд долларов в рекордные сроки

Сегодня, 13:25

В Бакинском порту грузовик оказался на грани падения в море - ВИДЕО

Сегодня, 13:20

В Армении ждут новые партии зерновых по ж/д из Азербайджана и Грузии

Сегодня, 13:13

«Ayrı düşdük»: Бриллиант Дадашева и AISEL выпустили трогательный дуэт - ВИДЕО

Сегодня, 13:10

Кому будет выплачиваться вдвое больше зарплаты?

Сегодня, 13:05

Погода на вторник: В Баку ожидается до +9 °C

Сегодня, 13:00

Пашинян: Церковь превратили в политическую партию

Сегодня, 12:55

Началось с гриппа, закончилось лейкозом: История Али Ахадова, которому требуется дорогостоящее лечение - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:50

Глава МИД Ирана собирается в Москву

Сегодня, 12:45

Объявлен состав азербайджанского профессионального жюри «Детского Евровидения 2025» - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:40

ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ … - ФОТО

Сегодня, 12:35

Закрывается компания с задолженностью в 61 тыс. манатов

Сегодня, 12:32

Религиозное мышление должны нести в народ социологи-религиоведы, а не муллы - Вафа Ягублу

Сегодня, 12:05

Свадебные кортежи создают пробки и аварийные ситуации в Баку - ВИДЕО

Сегодня, 12:00

Глава МО Армении рассказал, какова обстановка на границе с Азербайджаном

Сегодня, 11:55

Хищения и взятки: раскрыты преступления экс-главы ИВ Балакенского района - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 11:52

Трамп пообещал защищать еврейский народ

Сегодня, 11:50

Армения обратилась к ЕС за помощью в предотвращении вмешательства извне

Сегодня, 11:48
Все новости
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Дорожно-транспортные происшествия - тема, которая, увы, никогда не теряет своей актуальности. Благодаря развитию технологий и повсеместной установке камер, мы ежедневно становимся12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00