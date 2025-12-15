На этих дорогах Баку наблюдаются пробки - ФОТО - СПИСОК
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
2. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
3. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
4. Улица Абдулвахаба Саламзаде, в направлении проспекта Зии Буниятова;
5. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова;
6. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
7. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;
8. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
9. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
10. Улица Микаила Мушфига, от Бадамдарского круга в направлении школы-лицея №20;
11. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
12. Улица Бакиханова, от пересечения с проспектом Иншаатчылар в направлении парка "Деде Горгуд";
13. Улица Бакиханова, от пересечения с улицей Джалила Мамедгулизаде в направлении круга у Госкомстата;
14. Проспект Бабека, в направлении центра;
15. Шоссе Сабунчу-Забрат, в направлении станции метро "Кёроглу";
16. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кёроглу";
17. Улица Микаила Алиева, от Нефтеперерабатывающего завода в направлении станции метро "Кёроглу" (до круга);
18. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
19. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра.