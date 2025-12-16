Власти Армении предупреждают о попытках внешнего влияния на выборы

Армения видит возможность попытки внешнего вмешательства, поэтому она обратилась к Европейскому союзу за поддержкой в ​​борьбе с гибридными угрозами в преддверии парламентских выборов 2026 года.

Как сообщает Арменпресс, об этом в беседе с журналистами заявил заместитель председателя Национального Собрания Республики Армения Рубен Рубинян.

«Угрозы известны. Внутриполитическая обстановка в Армении демонстрирует признаки, которые можно расценить как попытку вмешательства. В нашем медиапространстве ведутся кампании дезинформации, открываются сайты, где публикуются сенсационные фейковые новости, например, «Пашинян купил дом в Канаде…», — сказал Рубинян.

Он отметил, что эта новость была опубликована на недавно обнаруженном англоязычном сайте, а через несколько дней появилась на страницах армянских СМИ.

«Мы видим возможность попытки вмешательства. И мы расширяем наш арсенал средств для предотвращения такого вмешательства», — сказал Рубинян, добавив, что он имеет в виду любую попытку внешнего вмешательства.

Верховный комиссар Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас объявила, что Армения обратилась к Европейскому союзу за поддержкой в ​​борьбе с гибридными угрозами в преддверии парламентских выборов 2026 года.