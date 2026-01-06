Пашинян назвал Гарегина II и его окружение «сектантским» и призвал народ к действиям

Премьер-министр Армении Никол Пашинян после завершения шествия, заявленного как "крестный ход", выступил во дворе церкви Св. Анны со специальным обращением к народу и священникам, призвав их "поддержать реформацию Армянской Апостольской церкви", сообщает Sputnik Армения.

Акция началась после рождественской литургии в кафедральном соборе Сурб Григор Лусаворич (Св. Григория Просветителя), на которой присутствовало руководство Армении. Шествие прошло по центру города и завершилось во дворе храма Св.Анны.

По словам Пашиняна, сегодня ААЦ пытаются использовать в качестве инструмента для действий против Армении.

"К сожалению, сегодня фактический глава церкви и его узкое окружение, по сути, действуют в логике ереси. Это значит, что мы должны освободить нашу Святую Церковь, вернуть Церковь народу", - сказал он.

Он призвал граждан посещать литургии и убеждать священнослужителей присоединиться к повестке власти — реформированию Церкви, и не упоминать во время богослужений имя Гарегина II.

В шествии, организованном премьером Армении, участвовал почти весь госаппарат, министры (в том числе главы МИД и МО), депутаты, представители органов местного самоуправления в регионах.

Ранее премьер Армении Никол Пашинян подписал с 10 мятежными епископами так называемую "дорожную карту благоустройства" Армянской Апостольской церкви.

Противостояние между властями Армении и Армянской Апостольской Церковью усилилось после резких высказываний премьер-министра Никола Пашиняна в адрес духовенства и его инициативы изменить порядок избрания католикоса, предусматривающий ключевую роль государства. На этом фоне ранее по разным обвинениям были арестованы главы трех епархий, а также глава канцелярии Первопрестольного Эчмиадзина.