В Ереване проходит шествие «крестный ход» во главе с Пашиняном
Шествие во главе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном стартовало в Ереване.
Акция, которую сам глава правительства назвал "крестным ходом", началась после рождественской литургии в кафедральном соборе Сурб Григор Лусаворич (Св. Григория Просветителя), на которой присутствовало руководство Армении. Пашиняна также сопровождает его супруга Анна Акопян, сообщает Sputnik Армения.
В шествии участвуют чиновники, которые вместе с премьером присутствовали на рождественской литургии в кафедральном соборе Сурб Григор Лусаворич. К ним присоединились и другие члены правящей партии "Гражданский договор".
Все они направляются к церкви Сурб Анна (Св. Анны).
4 января премьер Армении Никол Пашинян подписал с 10 мятежными епископами так называемую "дорожную карту благоустройства" Армянской Апостольской Церкви.
Противостояние между властями Армении и армянской Апостольской Церковью усилилось после резких высказываний премьер-министра Никола Пашиняна в адрес духовенства и его инициативы изменить порядок избрания католикоса, предусматривающий ключевую роль государства. На этом фоне ранее по разным обвинениям были арестованы главы трех епархий, а также глава канцелярии Первопрестольного Эчмиадзина.