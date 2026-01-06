В Ереване проходит шествие «крестный ход» во главе с Пашиняном

Шествие во главе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном стартовало в Ереване.

Акция, которую сам глава правительства назвал "крестным ходом", началась после рождественской литургии в кафедральном соборе Сурб Григор Лусаворич (Св. Григория Просветителя), на которой присутствовало руководство Армении. Пашиняна также сопровождает его супруга Анна Акопян, сообщает Sputnik Армения.

В шествии участвуют чиновники, которые вместе с премьером присутствовали на рождественской литургии в кафедральном соборе Сурб Григор Лусаворич. К ним присоединились и другие члены правящей партии "Гражданский договор".

Все они направляются к церкви Сурб Анна (Св. Анны).

4 января премьер Армении Никол Пашинян подписал с 10 мятежными епископами так называемую "дорожную карту благоустройства" Армянской Апостольской Церкви.

Противостояние между властями Армении и армянской Апостольской Церковью усилилось после резких высказываний премьер-министра Никола Пашиняна в адрес духовенства и его инициативы изменить порядок избрания католикоса, предусматривающий ключевую роль государства. На этом фоне ранее по разным обвинениям были арестованы главы трех епархий, а также глава канцелярии Первопрестольного Эчмиадзина.