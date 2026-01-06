Депутат: Армения может сэкономить миллионы, закупая 80% бензина у соседних стран

В случае закупки 80% топлива у соседей Армения сможет экономить до 100 млн долларов в год.

Такое мнение высказал депутат от правящей партии «Гражданский договор» Хачатур Сукиасян в беседе с журналистами, комментируя импорт азербайджанского бензина в Армению, передают армянские СМИ.

«Армения на протяжении последних 30 лет всегда импортировала нефтепродукты из разных стран. Долгое время транспортные пути для страны были закрыты, и на транспортные расходы уходили значительные суммы. По приблизительным подсчетам, если Армения начнет закупать 80% потребляемого топлива у соседних стран, это позволит экономить 80–100 млн долларов в год. Эти средства можно будет направить на развитие других сфер», — отметил он.

В соответствии с мирной повесткой между Азербайджаном и Арменией начался экспорт нефтепродуктов из Азербайджана в Армению.

Cогласно договорённости, достигнутой на встрече 28 ноября 2025 г. в городе Габала между заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым и заместителем премьер-министра Армении Мгером Григоряном, 18 декабря 2025 года было отправлено 22 вагона бензина марки АИ-95, произведённого SOCAR.