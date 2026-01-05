Пашинян подписал с 10 епископами «дорожную карту», предполагающую отстранение Гарегина II и избрание нового католикоса
Премьер Армении Никол Пашинян подписал с 10 епископами "дорожную карту благоустройства" Армянской апостольской церкви (ААЦ).
Документ содержит следующие пункты:
"Публичное объявление программы реформ
Отстранение действующего главы церкви
Избрание местоблюстителя патриаршего престола
Принятие устава Церкви
Избрание католикоса всех армян".
При этом правительство готово помочь в разработке церковного устава.
Источник: "Sputnik Армения"
