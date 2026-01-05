Пашинян подписал с 10 епископами «дорожную карту», предполагающую отстранение Гарегина II и избрание нового католикоса

Премьер Армении Никол Пашинян подписал с 10 епископами "дорожную карту благоустройства" Армянской апостольской церкви (ААЦ).

Документ содержит следующие пункты:

"Публичное объявление программы реформ

Отстранение действующего главы церкви

Избрание местоблюстителя патриаршего престола

Принятие устава Церкви

Избрание католикоса всех армян".

При этом правительство готово помочь в разработке церковного устава.

Источник: "Sputnik Армения"