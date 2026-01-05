Пашинян на Рождество поведет крестный ход по Еревану

Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригласил сограждан совершить вместе с ним крестный ход в Ереване 6 января.

Об этом глава армянского правительства написал на своей странице в Facebook, где также опубликовал видео.

В данном видео он отметил, что данным крестным ходом, в числе прочего, будет выражена поддержка реформе Армянской апостольской церкви (ААЦ), о необходимости которой днем ранее он вместе с группой епископов ААЦ выступил в заявлении.

«Следующий месседж - выразить поддержку нашей государственности и заявить о нашей позиции, согласно которой практика фактического главы Армянской апостольской святой церкви и его ближайшего окружения, использующих Армянскую апостольскую святую церковь как средство гибридной борьбы против суверенитета и независимости нашего государства, неприемлема, и мы не допустим продолжения такой практики», - отметил Пашинян.

Он подчеркнул, что шествие будет мирным, «наполненным христианской любовью и решимостью реформировать Армянскую апостольскую церковь».

Премьер сообщил, что сначала примет участие в Рождественской литургии утром, а затем примет участие в шествии.

«Я буду руководить этим шествием, и я надеюсь, что вы будете присутствовать, придете, примете участие, потому что это очень важное событие, и я приглашаю всех вас», - заключил Пашинян.

Источник: News.am