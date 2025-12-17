Погода на четверг: В Баку ожидается до +11°С

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на четверг, 18 декабря.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Будет дуть юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит +3…+6°С, днем +7…+11°С. Атмосферное давление - 774 мм рт. ст.

Относительная влажность ночью 70–75%, днем 60–65%.

В регионах Азербайджана погода будет преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых горных районах возможны небольшие осадки, вероятен снег. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от −1°С до +3°С, днем +7…+12°С; в горах ночью −7…−10°С, днем от −2°С до +3°С.

Ночью и утром в некоторых горных районах возможна гололедица на дорогах.