Сыну режиссера Райнера грозит пожизненное заключение

Сыну американского режиссера и актера Роба Райнера Нику предъявят обвинение в предумышленном убийстве родителей, заявил окружной прокурор Лос-Анджелеса Натан Хокман.

Об этом сообщает The New York Times.

По словам Хокмана, речь идет о двух пунктах обвинения в совершении убийства первой степени.

Прокурор добавил, что обвинения будут выдвинуты 16 декабря, после чего его доставят в суд.

В случае признания Ника Райнера виновным, ему может грозить пожизненное заключение без возможности условно-досрочного освобождения или смертная казнь, добавил Хокман.

15 декабря Роба Райнера и его жену Мишель нашли мертвыми в их доме в Лос-Анджелесе.

У обоих были рваные ножевые раны. Опознать тела было сложно из-за случившегося пожара.

Источник: Gazeta.ru