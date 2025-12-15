В Лос-Анджелесе нашли мертвыми режиссера Роба Райнера и его жену Мишель

Американский режиссер Роб Райнер и его жена Мишель найдены мертвыми в своем доме в Лос-Анджелесе.

Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации журналистов, экстренные службы обнаружили в доме тела пожилых мужчины и женщины, возраст которых соответствует возрасту Райнера и его жены Мишель. У обоих рваные ножевые раны. Опознать тела было трудно из-за случившегося пожара. Причины произошедшего и имена предполагаемых обвиняемых, которые могли бы нанести супружеской паре увечья и устроить в доме пожар, не называются. Расследование продолжается.

Роб Райнер снял более 30 фильмов, в том числе «Когда Гарри встретил Салли», «Пока не сыграл в ящик» и «Несколько хороших парней».

Источник: Gazeta.ru