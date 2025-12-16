 В Сумгайыте 16-летний подросток получил ножевые ранения | 1news.az | Новости
Общество

В Сумгайыте 16-летний подросток получил ножевые ранения

First News Media00:12 - Сегодня
В Сумгайыте 16-летний подросток получил ножевые ранения

В 16-м микрорайоне Сумгайыта подросток получил ножевые ранения.

Как сообщает Report, житель города Шахмурадов Тунар Рашад оглу (2009 г.р.) получил ножевые ранения на почве конфликта.

Сотрудниками полиции в качестве подозреваемого задержан сосед пострадавшего Адыгёзалли Ниджат Теймур оглу (2009 г.р.).

Как сообщили в Сумгайытском медицинском центре, около 17:30 пострадавший был госпитализирован в Больницу скорой медицинской помощи. У него была диагностирована открытая рана верхнего плечевого пояса и оказана необходимая помощь.

