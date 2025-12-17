В Армении начали кампанию по сбору подписей с требованием отставки Гарегина II

В Армении начали активную кампанию по сбору подписей в регионах с требованием отставки Католикоса всех армян Гарегина II.

Об этом пишет газета «Иравунк», развивая тему. «Согласно слухам, муссируемым в кулуарах власти, автором идеи является депутат, избранный от Ширакской области, Карен Саруханян, о чем он заявил на партийном собрании. Остальные представители партии «Гражданский договор» с воодушевлением приняли предложение», - отмечает издание.