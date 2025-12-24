Майя Санду направила поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву

Президент Молдовы Майя Санду направила поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю его дня рождения.

«Уважаемый господин Президент,

С удовольствием выражаю Вам самые теплые поздравления по случаю Вашего дня рождения. Желаю Вам крепкого здоровья, дальнейших сил и всяческих успехов в Вашей работе на посту главы Азербайджана.

Молдова высоко ценит дружеские отношения с Азербайджаном и высоко оценивает дух доверия и сотрудничества, который определяет наше партнерство. Я уверен, что вместе мы продолжим углублять наш конструктивный диалог и укреплять связи между нашими странами.