«Я не подписывала этот договор» - предпринимательница получила счёт от RabitaBank по документу с чужой подписью

Предпринимательница Зиба Гусейнова опубликовала в Facebook пост, в котором описала нестандартную ситуацию с RabitaBank: банк выставил ей счёт на основании договора, под которым стоит чужая подпись.

По её словам, летом 2025 года сотрудница банка пришла в её магазин и предложила партнёрство.

«Суть была простой: при оплате покупок картой банка клиент получает кешбэк, а магазин — маркетинговую поддержку и продвижение бренда. Банк обещал рекламу, размещение логотипа партнёра и упоминания на своих ресурсах», — пишет Гусейнова. Она согласилась и передала необходимые документы.

Сотрудница пообещала подготовить договор и доставить его курьером — однако курьер так и не появился. Позднее сотрудница объяснила задержку болезнью. После этого, по словам предпринимательницы, банк больше не выходил на связь.

Маркетинговые услуги, ради которых и затевалось сотрудничество, так и не были оказаны: бренд не появился в списке партнёров, реклама не выходила, упоминаний не было.

Ситуация неожиданно напомнила о себе несколько дней назад, когда бухгалтер сообщил о выставленном счёте.

«Я сразу решила, что произошла ошибка, но на следующий день пришло письмо с документом на оплату и расшифровкой суммы», — рассказывает Гусейнова. Когда она запросила копию договора, выяснилось нечто неожиданное: «В документе указаны мои реквизиты и личные данные, но имя, фамилия и подпись — чужие».

На вопрос о том, как такое возможно, сотрудница банка, по словам предпринимательницы, предположила, что та «просто не помнит обстоятельства подписания».

Сумма в счёте составляет всего 4 маната. Однако Гусейнова подчёркивает, что дело не в деньгах. «Важно, как у банка могут появляться документы с чужой подписью и некорректными данными, и как легко предприниматели могут оказаться в ситуации, когда их пытаются ввести в заблуждение», — пишет она.

1news.az обратился в RabitaBank за комментарием, где нам сообщили, что разбираются в данной ситуации и в скором времени предоставят комментарий. Мы опубликуем мнение банка, как только получим обновленную информацию.