«Я не подписывала этот договор» - предпринимательница получила счёт от RabitaBank по документу с чужой подписью

First News Media15:37 - Сегодня
Предпринимательница Зиба Гусейнова опубликовала в Facebook пост, в котором описала нестандартную ситуацию с RabitaBank: банк выставил ей счёт на основании договора, под которым стоит чужая подпись.

По её словам, летом 2025 года сотрудница банка пришла в её магазин и предложила партнёрство.

«Суть была простой: при оплате покупок картой банка клиент получает кешбэк, а магазин — маркетинговую поддержку и продвижение бренда. Банк обещал рекламу, размещение логотипа партнёра и упоминания на своих ресурсах», — пишет Гусейнова. Она согласилась и передала необходимые документы.

Сотрудница пообещала подготовить договор и доставить его курьером — однако курьер так и не появился. Позднее сотрудница объяснила задержку болезнью. После этого, по словам предпринимательницы, банк больше не выходил на связь.

Маркетинговые услуги, ради которых и затевалось сотрудничество, так и не были оказаны: бренд не появился в списке партнёров, реклама не выходила, упоминаний не было.

Ситуация неожиданно напомнила о себе несколько дней назад, когда бухгалтер сообщил о выставленном счёте.

«Я сразу решила, что произошла ошибка, но на следующий день пришло письмо с документом на оплату и расшифровкой суммы», — рассказывает Гусейнова. Когда она запросила копию договора, выяснилось нечто неожиданное: «В документе указаны мои реквизиты и личные данные, но имя, фамилия и подпись — чужие».

На вопрос о том, как такое возможно, сотрудница банка, по словам предпринимательницы, предположила, что та «просто не помнит обстоятельства подписания».

Сумма в счёте составляет всего 4 маната. Однако Гусейнова подчёркивает, что дело не в деньгах. «Важно, как у банка могут появляться документы с чужой подписью и некорректными данными, и как легко предприниматели могут оказаться в ситуации, когда их пытаются ввести в заблуждение», — пишет она.

1news.az обратился в RabitaBank за комментарием, где нам сообщили, что разбираются в данной ситуации и в скором времени предоставят комментарий. Мы опубликуем мнение банка, как только получим обновленную информацию.

Актуально

Общество

В Азербайджане проведен выпускной экзамен для школьников - ОБНОВЛЕНО

Политика

В Баку организовано голосование для граждан Казахстана в рамках референдума по ...

Политика

Из Ирана в Азербайджан эвакуированы сотрудники дипмиссий и иностранные граждане ...

Экономика

В рамках Глобального Бакинского форума прошел бизнес-саммит Юго-Восточной Европы ...

Экономика

«Я не подписывала этот договор» - предпринимательница получила счёт от RabitaBank по документу с чужой подписью

В рамках Глобального Бакинского форума прошел бизнес-саммит Юго-Восточной Европы и Транскаспийского региона

КСИР нанес удары по территории Израиля и трем американским авиабазам - ВИДЕО

Региональный директор: ЕБРР готов поддерживать расширение сотрудничества на Южном Кавказе

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Новости для вас

Министр: Средний коридор - движущая сила глобальной интеграции

Как рост цен на нефть скажется на Азербайджане?

Напряженность на Ближнем Востоке может привести к удорожанию продовольствия

Состоялось заседание Наблюдательного совета Азербайджанского инвестиционного холдинга - ФОТО

Последние новости

В Баку организовано голосование для граждан Казахстана в рамках референдума по новой Конституции - ФОТО

Сегодня, 17:56

УЕФА отменила матч за титул «Финалиссимы» из-за конфликта на Ближнем Востоке

Сегодня, 17:41

Минобороны Азербайджана опубликовало еженедельный обзор - ВИДЕО

Сегодня, 17:27

Зеленский считает что, восстановление «Дружбы» равносильно снятию санкций с РФ

Сегодня, 17:17

Центральный штаб ВС: Иран прибегнет к любым методам, чтобы заставить противника сдаться

Сегодня, 17:03

Из Ирана в Азербайджан эвакуированы сотрудники дипмиссий и иностранные граждане - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:50

В связи с ожидаемыми осадками снизится дальность видимости на дорогах

Сегодня, 16:42

Главы дипмиссий Азербайджана и Турции в Сирии провели встречу в Дамаске

Сегодня, 16:35

СМИ: Иран впервые в текущем конфликте применил двухступенчатую ракету «Саджиль» - ВИДЕО

Сегодня, 16:13

Пашинян: Сегодняшняя оппозиция Армении на 100% состоит из иностранных эмиссаров

Сегодня, 16:08

«Я не подписывала этот договор» - предпринимательница получила счёт от RabitaBank по документу с чужой подписью

Сегодня, 15:37

МИД Израиля: Война против Ирана будет продолжена до достижения всех своих целей

Сегодня, 15:22

В рамках Глобального Бакинского форума прошел бизнес-саммит Юго-Восточной Европы и Транскаспийского региона

Сегодня, 15:19

В Азербайджане проведен выпускной экзамен для школьников - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:40

На Тегеран пришлось 40% ударов, нанесенных США и Израилем по территории Ирана

Сегодня, 14:06

Токаев: Очередные выборы президента Казахстана состоятся в 2029 году

Сегодня, 13:58

Референдум по новой Конституции в Казахстане признан состоявшимся - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:44

СМИ: Конфликт вокруг Ирана расколол команду Трампа на два лагеря

Сегодня, 13:35

Глава МИД: Иран готов остановить войну после получения гарантий безопасности и выплаты компенсации со стороны Израиля и США

Сегодня, 13:15

Арагчи: Лидер революции находится в добром здравии и в полной мере управляет ситуацией

Сегодня, 13:03
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО
Новруз - это время триумфального возрождения природы и символ великих традиций, когда дома наполняются ароматами пряной шекербуры и нежной пахлавы. Для13 / 03 / 2026, 15:50
