СМИ: Конфликт вокруг Ирана расколол команду Трампа на два лагеря

Конфликт вокруг Ирана расколол сторонников и команду президента США Дональда Трампа на два лагеря - госсекретаря Марко Рубио и вице-президента Джей Ди Вэнса, пишет газета Bild.

Издание напомнило, что Рубио поддерживает Трампа в проведении военной операции против Ирана и считает, что только масштабная воздушная война может подавить военные возможности Тегерана. Вэнс, напротив, скептически относится к ударам по Ирану.

Сейчас Трамп отдает предпочтение госсекретарю и, по данным неназванных источников Bild, недавно спросил у крупных спонсоров, кто был бы, на их взгляд, наиболее предпочтительным преемником на посту президента США. Те якобы практически единогласно заявили, что Рубио.

Однако Вэнс очень популярен среди сторонников движения Make America Great Again (MAGA, "Сделаем Америку вновь великой") и является фаворитом среди республиканцев, пишет газета.