В Азербайджане проведен выпускной экзамен для школьников - ОБНОВЛЕНО

First News Media14:40 - Сегодня
В Азербайджане проведен выпускной экзамен для школьников - ОБНОВЛЕНО

В Азербайджане прошел выпускной экзамен по уровню полного (11-летнего) среднего образования.

Как сообщили в ГЭЦ, для проведения экзамена были задействованы 267 зданий и 4645 залов, а также 267 главных руководителей, 767 руководителей, 5776 наблюдателей, 807 сотрудников пропускного режима.

В экзамене также участвовали 67 учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Для них были организованы специальные залы, индивидуальные наблюдатели и условия для комфортного передвижения. В ходе экзамена 4 человека были отстранены за наличие мобильных телефонов.

Прямая трансляция с разъяснениями по тестовым заданиям и правильными ответами состоится сегодня в 15:30 на YouTube-канале ГЭЦ.

Обработка экзаменационных протоколов и листов ответов начнется с 16 марта. Результаты экзамена будут объявлены в течение ближайших 7 недель.

09:15

Сегодня более 62 тыс. школьников в Азербайджане сдадут выпускной экзамен.

Об этом сообщили в Государственный экзаменационный центр Азербайджана.

По данным центра, экзамены по уровню полного (11-летнего) среднего образования пройдут в ряде районов Баку - Карадагском, Бинагадинском, Хатаинском, Сураханском и Ясамальском, а также в Абшероне (II часть), Сумгайыт (II часть), Гянджа (II часть), Мингячевир и ряде районов страны.

Экзамен начнется в 11:00. Допуск в экзаменационные здания завершится за 15 минут до начала - в 10:45. Участники, прибывшие позже, в здания допускаться не будут.

Для удобного входа в экзаменационные здания участникам назначено разное время прибытия, которое указано в их экзаменационных пропусках.

Школьники должны принести с собой пропуск на экзамен и оригинал документа, удостоверяющего личность. Участники, в удостоверении которых нет фотографии, должны также предоставить справку из образовательного учреждения с приклеенной и заверенной печатью фотографией.

Экзаменационный пропуск участники могли распечатать на сайте центра начиная с 5 марта.

Всего для проведения экзамена выделено 267 экзаменационных зданий и 4 645 аудиторий. К организации процесса привлечены 267 главных руководителей экзаменов, 767 руководителей экзаменов, 5 776 наблюдателей, 807 сотрудников пропускного режима и 267 представителей зданий.

В экзамене планируется участие 62 033 школьников.

Также экзамен сдадут 67 учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Для них подготовлены специальные аудитории, а участникам с тяжелыми нарушениями зрения назначены индивидуальные наблюдатели. Для школьников с ограниченной подвижностью созданы условия для свободного передвижения.

В целях безопасности экзаменационные центры были дополнительно проверены. Аудитории, входы и выходы зданий опечатаны и переданы под охрану сотрудников Министерство внутренних дел Азербайджана.

Источник: Report

Общество

В Азербайджане проведен выпускной экзамен для школьников - ОБНОВЛЕНО

В Азербайджане проведен выпускной экзамен для школьников - ОБНОВЛЕНО

В Азербайджане проведен выпускной экзамен для школьников - ОБНОВЛЕНО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

