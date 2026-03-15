Токаев: Очередные выборы президента Казахстана состоятся в 2029 году

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что очередные выборы главы государства состоятся в 2029 году, согласно установленному конституцией сроку.

Глава республики считает, что учреждение должности вице-президента укрепит институты госвласти, в чем можно будет убедиться в будущем. "Я как президент возлагаю большие надежды на эту должность, как и на все реформы в целом", - сказал Токаев на брифинге после того, как проголосовал на референдуме по новой конституции. Слова президента приводит его пресс-служба. По словам казахстанского лидера, следующие выборы президента в стране пройдут в 2029 году - в установленные конституцией сроки.

Токаев отметил, что ему известно, что "некоторые эксперты полагают, что в Казахстане якобы усиливается конкуренция во власти, нарастают различные тенденции, вызывающие беспокойство". "Однако нет никакого повода для опасений, что это негативно отразится на обществе", - подчеркнул он.