УЕФА отменила матч за титул «Финалиссимы» из-за конфликта на Ближнем Востоке

Матч за титул «Финалиссимы» между национальными сборными Испании и Аргентины по футболу официально отменен.

Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Изначально встреча должна была пройти 27 марта на стадионе «Лусаил» в Катаре. В начале марта Футбольная ассоциация Катара (QFA) объявила о переносе всех турниров и соревнований из-за нестабильности обстановки в регионе до особого распоряжения из-за произошедшего военного конфликта между Ираном, США и Израилем.

Указывалось, что матч может состояться в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», однако этот вариант не устроил аргентинскую сторону — согласно их мнению, так Испания получала преимущество домашнего поля. Также не удалось согласовать вариант с двухматчевым противостоянием в Мадриде и Буэнос-Айресе и найти альтернативный стадион в Европе с проведением матча 27 или 30 марта.

«Финалиссима» состоит из одного матча с участием действующих чемпиона Европы и Южной Америки.