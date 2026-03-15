Зеленский считает что, восстановление «Дружбы» равносильно снятию санкций с РФ

First News Media17:17 - Сегодня
Зеленский считает что, восстановление «Дружбы» равносильно снятию санкций с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что приостановка деятельности нефтепровода "Дружба" никак не влияет на мировой нефтяной рынок, а его восстановление равносильно снятию санкция с России.

Об этом он заявил в беседе с представителями СМИ.

"Я не взрывал "Дружбу", - отметил Зеленский, добавив, что его заставляют восстановить нефтепровод, который был поврежден из-за российских ударов.

Украинский лидер акцентировал внимание на недопустимости возобновления экспорта российской нефти, подчеркнув, что приостановка поставок по "Дружбе" никак не влияет на мировой нефтяной рынок, ведь "это совершенно не те объемы".

Зеленский отметил, что в беседе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявил, что вопрос ремонта нефтепровода второстепенный, а первый и главный: "Мы продаем российскую нефть или мы ее не продаем". Потому что меня заставляют восстановить "Дружбу". Чем это отличается от снятия санкций с России?".

Также он прокомментировал обвинения Венгрии о намеренной блокировке поставок нефти: "И не надо меня винить, что я блокирую. Я не блокирую. Я откровенно говорю: я против этого. Но если мне ставят условия, что Украина не получает оружия, то тогда, простите, я разоружен в этом вопросе. Я сказал нашим друзьям из Европы, что это называется шантаж", - подчеркнул он.

Источник: УНИАН

В Азербайджане проведен выпускной экзамен для школьников - ОБНОВЛЕНО

В Баку организовано голосование для граждан Казахстана в рамках референдума по ...

Из Ирана в Азербайджан эвакуированы сотрудники дипмиссий и иностранные граждане ...

В рамках Глобального Бакинского форума прошел бизнес-саммит Юго-Восточной Европы ...

УЕФА отменила матч за титул «Финалиссимы» из-за конфликта на Ближнем Востоке

Зеленский считает что, восстановление «Дружбы» равносильно снятию санкций с РФ

Центральный штаб ВС: Иран прибегнет к любым методам, чтобы заставить противника сдаться

СМИ: Иран впервые в текущем конфликте применил двухступенчатую ракету «Саджиль» - ВИДЕО

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Моджтаба Хаменеи подтвердил гибель жены и сестры при атаке США и Израиля

Посольство АР: При ракетном ударе в Израиле погиб гражданин Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Нетаньяху заявил, что не выдавал бы Моджтабе Хаменеи «полис страхования жизни»

Вдова Али Хаменеи жива - СМИ

В Баку организовано голосование для граждан Казахстана в рамках референдума по новой Конституции - ФОТО

Сегодня, 17:56

УЕФА отменила матч за титул «Финалиссимы» из-за конфликта на Ближнем Востоке

Сегодня, 17:41

Минобороны Азербайджана опубликовало еженедельный обзор - ВИДЕО

Сегодня, 17:27

Зеленский считает что, восстановление «Дружбы» равносильно снятию санкций с РФ

Сегодня, 17:17

Центральный штаб ВС: Иран прибегнет к любым методам, чтобы заставить противника сдаться

Сегодня, 17:03

Из Ирана в Азербайджан эвакуированы сотрудники дипмиссий и иностранные граждане - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:50

В связи с ожидаемыми осадками снизится дальность видимости на дорогах

Сегодня, 16:42

Главы дипмиссий Азербайджана и Турции в Сирии провели встречу в Дамаске

Сегодня, 16:35

СМИ: Иран впервые в текущем конфликте применил двухступенчатую ракету «Саджиль» - ВИДЕО

Сегодня, 16:13

Пашинян: Сегодняшняя оппозиция Армении на 100% состоит из иностранных эмиссаров

Сегодня, 16:08

«Я не подписывала этот договор» - предпринимательница получила счёт от RabitaBank по документу с чужой подписью

Сегодня, 15:37

МИД Израиля: Война против Ирана будет продолжена до достижения всех своих целей

Сегодня, 15:22

В рамках Глобального Бакинского форума прошел бизнес-саммит Юго-Восточной Европы и Транскаспийского региона

Сегодня, 15:19

В Азербайджане проведен выпускной экзамен для школьников - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:40

На Тегеран пришлось 40% ударов, нанесенных США и Израилем по территории Ирана

Сегодня, 14:06

Токаев: Очередные выборы президента Казахстана состоятся в 2029 году

Сегодня, 13:58

Референдум по новой Конституции в Казахстане признан состоявшимся - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:44

СМИ: Конфликт вокруг Ирана расколол команду Трампа на два лагеря

Сегодня, 13:35

Глава МИД: Иран готов остановить войну после получения гарантий безопасности и выплаты компенсации со стороны Израиля и США

Сегодня, 13:15

Арагчи: Лидер революции находится в добром здравии и в полной мере управляет ситуацией

Сегодня, 13:03
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Новруз - это время триумфального возрождения природы и символ великих традиций, когда дома наполняются ароматами пряной шекербуры и нежной пахлавы. Для13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22