Зеленский считает что, восстановление «Дружбы» равносильно снятию санкций с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что приостановка деятельности нефтепровода "Дружба" никак не влияет на мировой нефтяной рынок, а его восстановление равносильно снятию санкция с России.

Об этом он заявил в беседе с представителями СМИ.

"Я не взрывал "Дружбу", - отметил Зеленский, добавив, что его заставляют восстановить нефтепровод, который был поврежден из-за российских ударов.

Украинский лидер акцентировал внимание на недопустимости возобновления экспорта российской нефти, подчеркнув, что приостановка поставок по "Дружбе" никак не влияет на мировой нефтяной рынок, ведь "это совершенно не те объемы".

Зеленский отметил, что в беседе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявил, что вопрос ремонта нефтепровода второстепенный, а первый и главный: "Мы продаем российскую нефть или мы ее не продаем". Потому что меня заставляют восстановить "Дружбу". Чем это отличается от снятия санкций с России?".

Также он прокомментировал обвинения Венгрии о намеренной блокировке поставок нефти: "И не надо меня винить, что я блокирую. Я не блокирую. Я откровенно говорю: я против этого. Но если мне ставят условия, что Украина не получает оружия, то тогда, простите, я разоружен в этом вопросе. Я сказал нашим друзьям из Европы, что это называется шантаж", - подчеркнул он.

Источник: УНИАН