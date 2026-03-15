МИД Израиля: Война против Ирана будет продолжена до достижения всех своих целей

Израиль и США намерены продолжать войну против Ирана до достижения всех своих целей. С таким заявлением выступил в ходе брифинга глава МИД еврейского государства Гидеон Саар.

"США и мы твердо намерены продолжать войну против Ирана до тех пор, пока не достигнем своих целей", - сказал он.

Также Гидеон Саар заявил, что израильские военные не сталкиваются с нехваткой ракет-перехватчиков.

Он добавитл, что Израиль не планирует начинать прямые переговоры с Ливаном в ближайшее время. По словам министра, Израиль "ожидает, что ливанское правительство предпримет серьезные шаги, чтобы остановить обстрелы Израиля со стороны "Хезболлах".

Источник: ТАСС