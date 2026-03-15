 В рамках Глобального Бакинского форума прошел бизнес-саммит Юго-Восточной Европы и Транскаспийского региона | 1news.az | Новости
В рамках Глобального Бакинского форума прошел бизнес-саммит Юго-Восточной Европы и Транскаспийского региона

First News Media15:19 - Сегодня
В рамках Глобального Бакинского форума прошел бизнес-саммит Юго-Восточной Европы и Транскаспийского региона

В рамках XIII Глобального Бакинского форума, который продолжил свою работу 15 марта, совместно с журналом The Economist был организован бизнес-саммит Юго-Восточной Европы и Транскаспийского региона.

В панельной дискуссии на тему «Расширение коридоров для партнерства в энергетике и инфраструктуре» приняли участие сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Исмаил Серагельдин, бывший президент Сербии Борис Тадич, председатель 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Волкан Бозкыр, бывший премьер-министр Гаити Жозеф Жут, сопредседатель Группы по отражению мире, член Института международных и европейских вопросов Фрэнк О'Дэннелл (Ирландия), генеральный секретарь Всемирной академии искусств и наук Джонани Раманатхан и другие.

Было отмечено, что за последние 10 лет в мире произошли масштабные преобразования, изменение климата, глобальные и региональные вооруженные конфликты нарушили мировой порядок. Помимо стран Глобального Юга, проблема безопасной жизни в странах Глобального Севера также стала актуальной.

Стремительно развивающиеся современные технологии, с одной стороны, придают импульс социально-экономическому развитию общества, но с другой стороны, становятся средством, используемым в военных действиях. Поэтому сегодня мировые лидеры должны объединиться и найти решение системных проблем, а также приложить серьезные усилия для обеспечения мира и безопасности. Для создания этого единства необходимо дальнейшее расширение сотрудничества с международными организациями.

В ходе дискуссий также были затронуты вопросы сотрудничества в энергетической сфере. По данному вопросу выступили бывший министр иностранных дел Эквадора, председатель 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса, бывший генеральный секретарь Лиги арабских государств Амр Муса, вице-президент Швейцарского института международных отношений Давид Сикваидзе, бывший вице-премьер Грузии Эка Ткешелашвили и другие.

Было отмечено, что для предотвращения изменения климата крайне важно сократить выбросы углерода и прекратить выбросы других токсичных газов в атмосферу. Для достижения этой цели необходимо увеличить производство энергии из альтернативных источников и стимулировать инвестиции в эту область.

Сегодня Азербайджан реализует глобальные проекты. В настоящее время Азербайджан играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы, экспортируя природный газ в 16 стран. В то же время Азербайджан, выступая в качестве моста между Центральной Азией и Европой, готовится к транзиту альтернативной энергии, производимой в странах Центральной Азии, в Старый Свет. Энергетический коридор, который соединит Каспийское и Черное моря, внесет значительный вклад в мировое энергоснабжение.

На других панельных заседаниях обсуждались вопросы войны на Ближнем Востоке и пути ее разрешения, современные методы градостроительства, развитие информационных технологий и влияние искусственного интеллекта на жизнь общества, а также ряд других актуальных тем, состоялся обмен мнениями.

Источник: АЗЕРТАДЖ

