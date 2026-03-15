СМИ: Иран впервые в текущем конфликте применил двухступенчатую ракету «Саджиль» - ВИДЕО

Иран впервые в ходе текущего конфликта с США и Израилем использовал двухступенчатую ракету «Саджиль».

Об этом заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР), сообщает гостелерадиокомпания IRIB.

По его данным, в ходе 54-ой волны операции «Правдивое обещание 4» были использованы сверхтяжелые ракеты «Хорремшахр», «Гадр», «Хейбаршекан», «Эмад». Кроме того, впервые в ходе этой операции была запущена стратегическая твердотопливная ракета «Саджиль», отмечается в заявлении КСИР.

Удары были нанесены по центрам управления и принятия решений Израиля, по инфраструктуре его военно-промышленного комплекса, а также по местам сосредоточения израильских военных.