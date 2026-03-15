Пашинян: Сегодняшняя оппозиция Армении на 100% состоит из иностранных эмиссаров

Сегодняшняя консолидирующаяся оппозиция Армении, по сути, на 100% состоит из иностранных эмиссаров.

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи с представителями партии "Гражданский договор" и жителями Капана, сообщают армянские СМИ.

По его словам, центральным звеном идеологии государства должны быть интересы самой Армении, а не зарубежных "спонсоров":

"Разве тридцатилетнее вассальное государство Армении было достойным? Сегодняшняя консолидирующаяся оппозиция, по сути, на 100% состоит из иностранных эмиссаров. Люди приезжают на родину и позиционируются как представители иностранных интересов, говоря при этом о достоинстве".

Пашинян подчеркнул, что сегодня руководство сосредоточено на укреплении государства Армения. Он также отметил, что нынешняя декларация независимости страны по сути является декларация конфликта, потому что предъявление претензий другим государствам не является признаком независимости.

