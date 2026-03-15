Центральный штаб ВС: Иран прибегнет к любым методам, чтобы заставить противника сдаться

Иран прибегнет к любым методам, включая контроль за движением судов в Ормузском проливе, чтобы заставить противника сдаться.

Об этом заявил представитель "Хатам аль-Анбия" - центрального штаба иранских ВС.

"Иранские вооруженные силы полны решимости задействовать все геополитические возможности страны, включая управление и контроль за передвижениями через стратегически значимый Ормузский пролив, и заставить агрессоров подчиниться", - приводит слова представителя штаба иранский телеканал Al Alam.