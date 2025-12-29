В Азербайджане осуществляют утилизацию непригодных боеприпасов

В Пирекешкюле и Агдере уничтожат непригодные к использованию боеприпасы

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве обороны (МО) Азербайджана.

Согласно информации, 29–30 декабря на полигоне вблизи поселка Пирекешкюль, а также в учебном центре на территории Агдеринского района будет проведен процесс уничтожения боеприпасов с истекшим сроком эксплуатации и непригодных к использованию. Процесс будет осуществляться с соблюдением всех мер безопасности.

«В связи со звуками взрывов призываем население не поддаваться панике и доводим до сведения, что для беспокойства нет никаких оснований», - отмечается в сообщении ведомства.