ЦБА создаст платформу цифровой валюты

Центральный банк Азербайджана планирует создать платформу цифровой валюты и интегрировать ее в экосистему.

Как сообщает Report, это отражено в "Плане действий по ускорению цифрового развития на 2026-2028 годы", утвержденном сегодня президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно документу, цель состоит в повышении эффективности и прозрачности расходования средств в финансовых операциях.

Финансирование мер, предусмотренных в Плане действий, будет обеспечено из госбюджета и других источников, предусмотренных законом.