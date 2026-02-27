ЦБА создаст платформу цифровой валюты
Центральный банк Азербайджана планирует создать платформу цифровой валюты и интегрировать ее в экосистему.
Как сообщает Report, это отражено в "Плане действий по ускорению цифрового развития на 2026-2028 годы", утвержденном сегодня президентом Ильхамом Алиевым.
Согласно документу, цель состоит в повышении эффективности и прозрачности расходования средств в финансовых операциях.
Финансирование мер, предусмотренных в Плане действий, будет обеспечено из госбюджета и других источников, предусмотренных законом.
237