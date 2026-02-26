 Moody’s сохраняет позитивный прогноз по банковскому сектору Азербайджана | 1news.az | Новости
Moody’s сохраняет позитивный прогноз по банковскому сектору Азербайджана

First News Media13:17 - Сегодня
Международное рейтинговое агентство Moody’s подтвердило позитивный прогноз по банковской системе Азербайджана, отметив достаточность государственных ресурсов для поддержки экономики и финансового сектора страны.

Как сообщает Report, согласно докладу агентства «Прогноз по банковской системе Азербайджана», совокупные резервы Государственного нефтяного фонда (SOFAZ) и Центрального банка по состоянию на декабрь 2025 года превысили 108% ВВП, что обеспечивает правительству прочную базу для поддержки экономики и банковского сектора, для которого характерен высокий уровень долларизации при относительно небольшом размере — совокупные активы составляют 44% ВВП.

Позитивный прогноз обусловлен стабильной операционной средой и усиленной государственной поддержкой. По оценке аналитиков, в ближайшие 12–18 месяцев эти условия обеспечат высокое качество активов и прибыльность финансовых институтов. Одновременно ужесточение надзорных стандартов укрепит достаточность капитала и улучшит управление ликвидностью.

Качество активов остаётся устойчивым: доля неработающих кредитов (NPL) составила 2,5% от общего кредитного портфеля на декабрь 2025 года (2,4% в 2024-м и 2,6% в 2023-м), а резервное покрытие превысило 220%.

Обслуживание долга поддерживается ростом доходов населения и стабильным развитием ненефтяного сектора, на который приходится основная часть банковской активности.

Капитализация банков также оценивается как высокая: средневзвешенный коэффициент материального основного капитала (TCE) к активам, взвешенным по риску (RWA), составил 20% на конец 2024 года. Введение с 1 марта 2025 года контрциклического буфера в размере 0,5% дополнительно укрепило капитальную позицию банков.

Прибыльность сектора, по прогнозу Moody’s, сохранится на высоком уровне — средний показатель чистой прибыли к материальным активам останется в диапазоне 2–3%. Это обеспечивается стабильной чистой процентной маржой, значительным комиссионным доходом и умеренными расходами на резервирование.

Вместе с тем аналитики предупреждают о возможном давлении на маржу из-за снижения учётной ставки ЦБА, в то время как стоимость фондирования остаётся относительно негибкой в условиях острой конкуренции за клиентов.

Основным источником фондирования остаются клиентские депозиты, на которые приходится около 77% обязательств банков. Доля валютных депозитов снизилась до 37% на декабрь 2025 года с 48% на конец 2022 года и более 70% в 2016 году. Порядка 41% активов банковского сектора являются ликвидными, что обеспечивает существенный буфер на случай внешних шоков.

По данным агентства, пять крупнейших коммерческих банков Азербайджана сосредоточили около 56% совокупных активов банковской системы.

Moody's сохраняет позитивный прогноз по банковскому сектору Азербайджана

