О положительном сальдо внешнеторгового баланса за 11 месяцев 2025 года

В стране продолжается реализация целенаправленных мер по диверсификации экономики и экспортного потенциала.

В январе-ноябре 2025 года объем ненефтегазового экспорта Азербайджана увеличился на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 3 317,0 млн долларов США.

Как передает 1news.az, ожидается, что по итогам текущего года этот показатель достигнет исторического максимума за весь период независимости.

Отметим, что в целях дальнейшего укрепления макроэкономической стабильности и формирования стратегических валютных резервов страны, в январе-ноябре текущего года был осуществлен импорт золота на сумму 5 041,6 млн долларов США.

Поскольку импорт золота не связан с реальным потреблением и текущей экономической активностью, он не учитывается при анализе динамики импорта или потребительской активности на внутреннем рынке.

Без учета импорта золота положительное сальдо внешнеторгового баланса Азербайджана за январь-ноябре текущего года составило 7 254,5 млн долларов США. Объем импорта (за вычетом золота) составил 16 146,7 млн долларов США, что означает рост всего на 0,5% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.