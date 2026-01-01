 В Швейцарии объявили пятидневный траур по жертвам пожара в Кран-Монтане | 1news.az | Новости
В Швейцарии объявили пятидневный траур по жертвам пожара в Кран-Монтане

23:25 - 01 / 01 / 2026
В Швейцарии объявили пятидневный траур по жертвам пожара в Кран-Монтане

В Швейцарии объявлен национальный траур в связи с крупным пожаром на курорте Кран-Монтана, унесшим жизни 40 человек.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Президент Швейцарии Ги Пармелен заявил, что в знак скорби государственные флаги в столице Берне будут приспущены на протяжении всего периода траура.

По последним данным, в результате инцидента пострадали 115 человек.

Инцидент произошел в ночь на 1 января во время новогодней вечеринки в баре Le Constellation на курорте Кран-Монтана. После взрыва в заведении начался пожар. На данный момент произошедшее расценивается властями как несчастный случай. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неосторожность при использовании пиротехники во время новогодних празднований. По факту происшествия начато расследование.

