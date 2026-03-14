Пезешкиан заверил Моджтабу Хаменеи в своем повиновении ему

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил признательность соотечественникам за участие в марше в День Кудса.

В своем послании в пятницу Пезешкиан, озвучив признательность миллионам людей, которые вышли на улицы с «незабываемой храбростью и заставили мир восхищаться ими и преклоняться перед ними», отметил, что считает необходимым продолжать следовать «светлому пути, проложенному имамом Хомейни и великим мучеником Хаменеи для иранской нации», поддерживая и подчиняясь третьему руководству Исламской революции.

Заметив, что как избранный представитель иранской нации и президент, он считает себя обязанным в полной мере соблюдать указания верховного лидера в соответствии с религиозными, правовыми и национальными нормами.

Пезешкиан добавил: «Никакая политика в управлении страной и международных отношениях не предлагается и не проводится правительством без согласования с лидером, и это повиновение и следование были и будут одним из принципов и основ национального единства и основой действий 14-го правительства».

