Агентство продовольственной безопасности предупреждает об опасности повторного разогрева еды

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана обратилось к населению с рекомендациями по правильному хранению и употреблению праздничных блюд.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПБА, зачастую в целях экономии еду, оставшуюся после застолий, сохраняют для употребления в последующие дни. Однако специалисты агентства предупреждают: многократный подогрев и употребление несвежих блюд могут привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Правило «двух часов» и риски заражения

Согласно рекомендациям, блюда из группы риска - приготовленные из яиц, рыбы, мяса, птицы, грибов, а также содержащие майонез - не должны находиться на столе при комнатной температуре более двух часов.

Если пища хранилась в открытом виде вне холодильника дольше положенного времени, ее повторное разогревание и употребление крайне не рекомендуется. В таких условиях остатки еды становятся идеальной средой для стремительного размножения патогенных микроорганизмов.

Почему «вчерашний» плов опасен?

В ведомстве также развеяли популярный миф о том, что разогретый плов становится вкуснее и остается безопасным. Специалисты отмечают, что рис может содержать споры бактерии Bacillus cereus, которые выживают даже при термической обработке.

При нарушении температурного режима хранения эти бактерии начинают активно развиваться, выделяя токсины. Это может стать причиной пищевого отравления, сопровождающегося сильной тошнотой, рвотой и болями в области живота.

Скрытые угрозы: запах может не меняться

АПБА призывает граждан не полагаться исключительно на свои органы чувств. Некоторые опасные бактерии способны размножаться в пище, не меняя ее вкуса, цвета или запаха.

К категории продуктов повышенного риска относятся:

морепродукты;

молоко и молочные продукты;

торты и кондитерские изделия с кремом.

Агентство настоятельно рекомендует строго соблюдать условия хранения продуктов и сроки их реализации, чтобы избежать риска пищевых отравлений в праздничные дни.