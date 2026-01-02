 Агентство продовольственной безопасности предупреждает об опасности повторного разогрева еды | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

Агентство продовольственной безопасности предупреждает об опасности повторного разогрева еды

Фаига Мамедова10:07 - Сегодня
Агентство продовольственной безопасности предупреждает об опасности повторного разогрева еды

Агентство продовольственной безопасности Азербайджана обратилось к населению с рекомендациями по правильному хранению и употреблению праздничных блюд.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПБА, зачастую в целях экономии еду, оставшуюся после застолий, сохраняют для употребления в последующие дни. Однако специалисты агентства предупреждают: многократный подогрев и употребление несвежих блюд могут привести к серьезным проблемам со здоровьем.
Правило «двух часов» и риски заражения

Согласно рекомендациям, блюда из группы риска - приготовленные из яиц, рыбы, мяса, птицы, грибов, а также содержащие майонез - не должны находиться на столе при комнатной температуре более двух часов.

Если пища хранилась в открытом виде вне холодильника дольше положенного времени, ее повторное разогревание и употребление крайне не рекомендуется. В таких условиях остатки еды становятся идеальной средой для стремительного размножения патогенных микроорганизмов.

Почему «вчерашний» плов опасен?

В ведомстве также развеяли популярный миф о том, что разогретый плов становится вкуснее и остается безопасным. Специалисты отмечают, что рис может содержать споры бактерии Bacillus cereus, которые выживают даже при термической обработке.

При нарушении температурного режима хранения эти бактерии начинают активно развиваться, выделяя токсины. Это может стать причиной пищевого отравления, сопровождающегося сильной тошнотой, рвотой и болями в области живота.

Скрытые угрозы: запах может не меняться

АПБА призывает граждан не полагаться исключительно на свои органы чувств. Некоторые опасные бактерии способны размножаться в пище, не меняя ее вкуса, цвета или запаха.

К категории продуктов повышенного риска относятся:

морепродукты;

молоко и молочные продукты;

торты и кондитерские изделия с кремом.

Агентство настоятельно рекомендует строго соблюдать условия хранения продуктов и сроки их реализации, чтобы избежать риска пищевых отравлений в праздничные дни.

Поделиться:
433

Актуально

Общество

Как долго в Азербайджане сохранится нестабильная погода?

Общество

Штормовое предупреждение: на Каспии ожидается усиление ветра

Общество

«Азеригаз» прокомментировал сбои в системе оплаты смарт-карт - ОБНОВЛЕНО

Общество

В Баку выпал первый снег - ВИДЕО

Общество

Штормовое предупреждение: на Каспии ожидается усиление ветра

В Баку сильный ветер повалил деревья - ФОТО

«Азеригаз» прокомментировал сбои в системе оплаты смарт-карт - ОБНОВЛЕНО

В Баку выпал первый снег - ВИДЕО

Выбор редактора

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

Новости для вас

МВД обратилось к гражданам, планирующим поездки в освобождённые территории в праздничные дни - ВИДЕО

В Азербайджане ожидается 15-градусный мороз

Проблемы с пополнением смарт‑карт «АзериГаз»: деньги списываются, но не зачисляются

Джалал Оруджев покинул должность члена правления PASHA Bank

Последние новости

Штормовое предупреждение: на Каспии ожидается усиление ветра

Сегодня, 13:37

В турецкой провинции арестованы 26 человек в связи с операцией против ИГИЛ

Сегодня, 13:15

В Таиланде в первые дни нового года в ДТП погибли более 100 человек

Сегодня, 13:05

США призвали своих граждан немедленно покинуть Россию

Сегодня, 12:55

В Баку сильный ветер повалил деревья - ФОТО

Сегодня, 12:50

«Азеригаз» прокомментировал сбои в системе оплаты смарт-карт - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:40

EMIN исполнил песню Рашида Бейбутова в новогоднем эфире на канале «Россия 1» - ВИДЕО

Сегодня, 12:37

В Швейцарии 80 выживших находятся в критическом состоянии после пожара в Кран-Монтане

Сегодня, 12:30

Трамп заявил о готовности США прийти на помощь мирным протестующим в Иране

Сегодня, 12:22

В Баку выпал первый снег - ВИДЕО

Сегодня, 12:15

В Геранбое сотрудница АЖД скончалась после тяжелой травмы на железной дороге

Сегодня, 12:07

Ограничен скоростной режим на трассе «Зыхский круг - Аэропорт»

Сегодня, 11:52

Сильные дожди вызвали наводнения в Афганистане: есть погибшие

Сегодня, 11:42

В Турцию доставлены 40 человек, находившихся в международном розыске по линии Интерпола - ФОТО

Сегодня, 11:28

Хикмет Гаджиев: Мы имеем полную поддержку администрации Трампа

Сегодня, 11:25

Как долго в Азербайджане сохранится нестабильная погода?

Сегодня, 11:10

Житель Гёйчая скончался в больнице после падения с высоты

Сегодня, 11:00

Непогода парализовала движение на ряде дорог в районах Азербайджана - ВИДЕО

Сегодня, 10:50

В 2025 году погибли 128 журналистов и работников СМИ

Сегодня, 10:43

В Азербайджане высота снежного покрова достигла 30 см

Сегодня, 10:30
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43