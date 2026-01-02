В Азербайджане высота снежного покрова достигла 30 см

В северо-западном регионе Азербайджана выпало 30 см снега.

Как сообщает 1news.az, в последние дни в регионе установилась нестабильная погода.

Начиная с вечера 1 января на большей части территории региона идет снег. В высокогорных районах температура воздуха опустилась до -15°C.

Наибольшее количество осадков зафиксировано в Гахском, Загатальском и Шекинском районах.

На данный момент высота снежного покрова в селе Сарыбаш Гахского района достигла 30 см, в селе Илису - 20 см, а в селе Джар Загатальского района — более 15 см.

Несмотря на снегопад, серьезных перебоев в подаче электроэнергии и природного газа в регионе не наблюдается.