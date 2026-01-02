Непогода парализовала движение на ряде дорог в районах Азербайджана - ВИДЕО

Продолжающиеся на территории страны нестабильные погодные условия создают трудности для движения автомобилей.

Как сообщает 1news.az со ссылкой Oxu.Az, непрекращающийся с ночи снегопад привел к обледенению дорог.

В настоящее время гололедица наблюдается на автомобильной дороге Баку - Шамахы - Евлах, в Исмаиллы, на территории села Сус Лачинского района и села Шингедулан Лерикского района. Транспортные средства, движущиеся в этих районах, сталкиваются с серьезными трудностями.