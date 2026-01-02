Житель Гёйчая скончался в больнице после падения с высоты

В Гёйчайском районе 53-летний мужчина скончался в больнице после падения с балкона.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, инцидент произошел накануне. Житель села Чаярхы Сарван Ахмедов, 1972 года рождения, был госпитализирован с травмой головы 31 декабря около 21:00. Несмотря на усилия врачей, 1 января около 10:00 он скончался.

В ходе расследования было установлено, что С. Ахмедов потерял равновесие из-за резкого повышения артериального давления, в результате чего упал с балкона второго этажа.

По факту ведется расследование.