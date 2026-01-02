Ограничен скоростной режим на трассе «Зыхский круг - Аэропорт»

В связи с наблюдаемой в настоящее время в Баку дождливой погодой, на некоторых полосах трассы «Зыхский круг - Аэропорт» ограничение скорости снижено на 20 км/ч.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в сообщении Центра интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) Министерства внутренних дел.

В связи с этим сотрудники Центра внесли соответствующие изменения в показатели информационных табло.

Также на всех электронных табло активирован предупреждающий знак «Скользкая дорога».

Водителей просят соблюдать установленный скоростной режим.