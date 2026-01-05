Смертельная авария в Баку: «скорая» на высокой скорости сбила мотоциклиста - ФОТО - ВИДЕО

3 января около 01:00 на улице Джейхуна Салимова в Насиминском районе произошло столкновение автомобиля скорой медицинской помощи марки «Iveco» и мотоцикла.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, в результате аварии 29-летний водитель мотоцикла Мехди М. скончался на месте происшествия.

Также в ДТП пострадали водитель амбуланса и два пассажира, они были госпитализированы.

Отмечается, что в момент происшествия автомобиль скорой помощи двигался на высокой скорости.

Трагически погибший Мехди работал курьером в одном из ресторанов. У него остался 10-месячный ребенок.

По факту в Управлении полиции Насиминского района возбуждено уголовное дело, ведется расследование.