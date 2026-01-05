В результате тяжелого ДТП в Сальяне 3 человека погибли, 3 пострадали - ОБНОВЛЕНО
Число погибших в дорожно-транспортном происшествии в Сальяне достигло трёх.
По сообщению АПА, один из пострадавших в аварии, который был госпитализирован, скончался.
18:10
Стали известны личности погибших в ДТП в Сальянском районе.
Как сообщает АПА, это жители Сабирабадского района Вугар Иманов 1965 г.р. и Джошгун Мамедов 1994 г.р.
Сообщается, что пострадали жители Сабирабадского района - Мирзаага Мамедов 1985 г.р., его супруга Парвана Мамедова 1983 г.р., их дочь Фатима Мамедли 2011 г.р. , а также Тарлан Иманов 2011 г.р. (сын Вугара Иманова, погибшего в аварии).
Как сообщили AПA в Сальянской центральной районной больнице, в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на территории села Нохудлу Сальянского района, 4 человека (2 женщины и 2 мужчины) были госпитализированы 05.01.2026 года около 17:20 в отделение экстренной медицинской помощи Сальянской центральной районной больницы.
Пострадавшим с различными телесными повреждениями была оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время их лечение продолжается, состояние оценивается как тяжёлое.
Отмечается, что у одного пострадавшего (мужчина), получившего травмы в результате происшествия, при поступлении в больницу признаки жизни не наблюдались.
18:02
В Сальянском районе произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, на территории села Нохудлу столкнулись два автомобиля марки «Mercedes». В результате аварии два человека погибли, двое получили травмы.
По факту происшествия проводится расследование.