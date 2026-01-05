МЧС представило статистику происшествий за период новогодних праздников - ВИДЕО

В День солидарности азербайджанцев мира и новогодние праздники зафиксировано 230 выездов на пожары.

Как передает 1news.az, об этом сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Согласно информации, также были проведены аварийно-спасательные операции по 46 случаям пребывания в беспомощном состоянии, 3 дорожно-транспортным происшествиям, 1 попытке самоубийства и 3 фактам взрывов. Благодаря принятым экстренным и неотложным мерам было обеспечено оперативное тушение пожаров и спасение человеческих жизней.

В общей сложности за праздничные дни был спасен 81 человек, в том числе 8 несовершеннолетних. В результате различных происшествий 3 человека получили травмы, 6 человек погибли.