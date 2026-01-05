 В марте в Азербайджане будет 13 нерабочих дней | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Общество

В марте в Азербайджане будет 13 нерабочих дней

Фаига Мамедова10:37 - Сегодня
В марте в Азербайджане будет 13 нерабочих дней

В марте 2026 года в Азербайджане в связи с официальными праздниками и днями отдыха предусмотрено 13 нерабочих дней.

Согласно информации, в связи с тем, что Международный женский день 8 марта совпадает с воскресеньем, 9 марта также будет считаться нерабочим днем, передает 1news.az.

Кроме того, в связи с праздниками Новруз и Рамазан в марте ожидаются длительные выходные. В соответствии с требованиями Трудового кодекса, из-за совпадения праздничных дней с субботой и воскресеньем определены дополнительные дни отдыха.

Так, праздничные дни Новруз байрамы - 20, 21, 22, 23 и 24 марта - считаются нерабочими. Поскольку 21 и 22 марта приходятся на субботу и воскресенье, 25 и 26 марта также будут нерабочими днями.

В результате совпадения дней праздника Рамазан 20 и 21 марта с днями Новруза, 27 и 30 марта также будут считаться нерабочими. 28 и 29 марта также приходятся на субботу и воскресенье соответственно. Таким образом, 25, 26, 27 и 30 марта будут нерабочими днями.

Следовательно, с 20 по 30 марта включительно в стране будет 11 нерабочих дней подряд. В целом в марте 2026 года будет 13 нерабочих дней.

Читайте по теме:

Какие дни станут нерабочими в Азербайджане в 2026 году?: СПИСОК

Поделиться:
807

Актуально

Общество

Погода на вторник: В Баку ожидается до +12 °C

Общество

Названы самые популярные имена новорожденных в Азербайджане за 2025 год

Общество

В Азербайджане подорожали сигареты

Экономика

Первый в этом году поезд из Китая по Cреднему коридору отправился в Азербайджан - ...

Общество

Угрожал сжечь дом: подробности ограбления в Масаллы

Погода на вторник: В Баку ожидается до +12 °C

Лампы накаливания будут постепенно выводиться из оборота в Азербайджане - ПОДРОБНОСТИ

Около 90 тысяч пассажиров перевезено в праздничные дни

Выбор редактора

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

Новости для вас

В Уджаре 14 человек отравились во время новогоднего празднования, организованного «Mercan Broiler» - ОБНОВЛЕНО

На всемирно известной платформе появились товары, оскорбляющие государственные символы Азербайджана - ФОТО

Прогноз погоды на воскресенье: мороз и гололедица

В Азербайджане в этом году пенсионный возраст мужчин и женщин будет одинаковым

Последние новости

Американский дипломат назвал операцию США в Венесуэле тревожным прецедентом

Сегодня, 14:07

Задержание Мадуро: Как это скажется на мировых ценах на нефть?

Сегодня, 14:00

Эрдоган заявил о готовности к прямым контактам с Путиным и Зеленским

Сегодня, 13:53

NYT: «публичные танцы» Мадуро сподвигли Трампа на вторжение

Сегодня, 13:30

Угрожал сжечь дом: подробности ограбления в Масаллы

Сегодня, 13:23

Погода на вторник: В Баку ожидается до +12 °C

Сегодня, 13:20

Лампы накаливания будут постепенно выводиться из оборота в Азербайджане - ПОДРОБНОСТИ

Сегодня, 13:12

Эрдоган: Поставка F-35 важна не только для Турции и США, но и для безопасности НАТО

Сегодня, 13:08

Около 90 тысяч пассажиров перевезено в праздничные дни

Сегодня, 13:05

В картинг-центре в Баку погиб несовершеннолетний

Сегодня, 13:00

Незаконная вырубка деревьев обошлась застройщику более чем в 13 тыс. манатов

Сегодня, 12:57

Задержан звезда сериала «Kızılcık şerbeti» Догукан Гюнгёр - ВИДЕО

Сегодня, 12:55

Спикер парламента Ирана призвал к диалогу с протестующими

Сегодня, 12:53

Трамп пригрозил президенту Колумбии

Сегодня, 12:50

В Гядабее на ферме обнаружено тело мужчины

Сегодня, 12:47

Во Франции назвали операцию США по захвату Мадуро противоречащей международному праву

Сегодня, 12:40

АЖД открывает новый регулярный маршрут Гянджа-Габала-Гянджа - ФОТО

Сегодня, 12:35

Китай призвал все страны соблюдать международное право

Сегодня, 12:15

Внесены изменения в организацию дорожного движения на Зыхском шоссе - ФОТО

Сегодня, 12:07

«Дом Дракона» получит финальный сезон в 2028 году

Сегодня, 12:00
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43