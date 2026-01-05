В марте в Азербайджане будет 13 нерабочих дней

В марте 2026 года в Азербайджане в связи с официальными праздниками и днями отдыха предусмотрено 13 нерабочих дней.

Согласно информации, в связи с тем, что Международный женский день 8 марта совпадает с воскресеньем, 9 марта также будет считаться нерабочим днем, передает 1news.az.

Кроме того, в связи с праздниками Новруз и Рамазан в марте ожидаются длительные выходные. В соответствии с требованиями Трудового кодекса, из-за совпадения праздничных дней с субботой и воскресеньем определены дополнительные дни отдыха.

Так, праздничные дни Новруз байрамы - 20, 21, 22, 23 и 24 марта - считаются нерабочими. Поскольку 21 и 22 марта приходятся на субботу и воскресенье, 25 и 26 марта также будут нерабочими днями.

В результате совпадения дней праздника Рамазан 20 и 21 марта с днями Новруза, 27 и 30 марта также будут считаться нерабочими. 28 и 29 марта также приходятся на субботу и воскресенье соответственно. Таким образом, 25, 26, 27 и 30 марта будут нерабочими днями.

Следовательно, с 20 по 30 марта включительно в стране будет 11 нерабочих дней подряд. В целом в марте 2026 года будет 13 нерабочих дней.

