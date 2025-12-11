Какие дни станут нерабочими в Азербайджане в 2026 году?: СПИСОК
Коллегия Министерства труда и социальной защиты населения утвердила нормы рабочего времени и производственный календарь на 2026 год.
Как говорится в сообщении министерства, документ определяет список нерабочих дней в следующем году, Трудовому кодексу (ТК) и постановлению Кабинета министров "Об определении дней праздников Новруз, Рамазан и Гурбан на 2026 год" от 2 декабря 2025 года № 362.
Согласно утверждённому перечню, в 2026 году нерабочими будут следующие даты:
1-2 января — Новый год
20 января — День всенародной скорби
8 марта — Международный женский день
20–24 марта — праздник Новруз
20–21 марта — праздник Рамазан
9 мая — День Победы
27–28 мая — праздник Гурбан
28 мая — День независимости
15 июня — День национального спасения
26 июня — День Вооружённых Сил
8 ноября — День Победы
9 ноября — День Государственного Флага
31 декабря — День солидарности азербайджанцев мира
Также отмечается, что в 2026 году при пятидневной рабочей неделе выходными считаются 9, 25, 26, 27 и 30 марта, 11 и 29 мая, 10 ноября.
При шестидневной неделе выходными будут 25, 26 марта, 29 мая и 10 ноября.
Февраль 2026 года включает 28 календарных дней, а всего в году - 365 дней.