Какие дни станут нерабочими в Азербайджане в 2026 году?: СПИСОК

Коллегия Министерства труда и социальной защиты населения утвердила нормы рабочего времени и производственный календарь на 2026 год.

Как говорится в сообщении министерства, документ определяет список нерабочих дней в следующем году, Трудовому кодексу (ТК) и постановлению Кабинета министров "Об определении дней праздников Новруз, Рамазан и Гурбан на 2026 год" от 2 декабря 2025 года № 362.

Согласно утверждённому перечню, в 2026 году нерабочими будут следующие даты:

1-2 января — Новый год

20 января — День всенародной скорби

8 марта — Международный женский день

20–24 марта — праздник Новруз

20–21 марта — праздник Рамазан

9 мая — День Победы

27–28 мая — праздник Гурбан

28 мая — День независимости

15 июня — День национального спасения

26 июня — День Вооружённых Сил

8 ноября — День Победы

9 ноября — День Государственного Флага

31 декабря — День солидарности азербайджанцев мира

Также отмечается, что в 2026 году при пятидневной рабочей неделе выходными считаются 9, 25, 26, 27 и 30 марта, 11 и 29 мая, 10 ноября.

При шестидневной неделе выходными будут 25, 26 марта, 29 мая и 10 ноября.

Февраль 2026 года включает 28 календарных дней, а всего в году - 365 дней.