Как родителям пережить переходный возраст ребенка: советы клинического психолога

Подростковый возраст - период в развитии человека, переходный этап между детством и взрослостью.

В этот период происходят физические, эмоциональные и психологические изменения, которые связаны с половым созреванием, идентификацией с собственной личностью, формированием самооценки и установлением отношений с окружающими людьми.

Какие требования следует соблюдать во взаимоотношениях родителей и подростков? Каковы должны быть правила использования социальных сетей подростками? Какие наиболее важные навыки воспитания каждый родитель может передать своему ребенку? На эти и другие вопросы вносит ясность клинический детский психолог Центра психического здоровья Министерства здравоохранения Эльнара Бахышлы.

- Эльнара ханым, прежде всего хотелось бы узнать об особенностях подросткового возраста?

- Подростковый возраст — важный этап на пути от детства к взрослости, обычно охватывающий возраст от 10 до 19 лет, когда ускоряется физическое, психологическое, социальное и интеллектуальное развитие и формируется личность. Подросткам приходится сталкиваться с новыми обязанностями, чтобы обрести независимость и понять окружающий мир. Потому что, будучи маленькими детьми, они наблюдали только видимые аспекты жизни взрослых. Мы – родители - старались скрывать от них происходящее на заднем плане. Но когда приходит время, занавес начинает открываться, и наши дети видят истинную сторону жизни целиком или частично.

В этот период очень важна родительская поддержка, быть рядом с ними, когда они стремятся к независимости, и осознавать влияние социальных сетей. Также в этот период наблюдается физический рост их организма, начинают проявляться признаки полового созревания, меняется тембр голоса, усиливается потоотделение, формируются привычки, а гормональные изменения проявляются в эмоциях и поведении.

В то же время, психологически, у детей развивается самосознание и критическое мышление. В этот период их эмоциональная среда становится нестабильной, они легко поддаются влиянию или, наоборот, кажутся равнодушными. Социальные интересы и ожидания могут измениться. Дети отдаляются от нас в поиске самопознания. У них могут возникнуть такие вопросы, как: «Кто я и кому я нужен?», «Зачем я живу?», «Кто меня любит, кто меня слушает?» и др.

В этот период очень важно, чтобы их принимали как личность, чтобы они были услышанными, например «Ты умный» или «Ты один из нас». Если родители этого не чувствуют, то их протест и бунтарское поведение, к сожалению, часто воспринимаются взрослыми негативно, и инициатива стать независимой личностью подавляется на ранней стадии.

- Какие требования следует соблюдать в отношениях между родителями и подростками?

- Каждый родитель должен понимать, что по мере взросления ребенок тоже должен меняться. Наши дети в обществе могут стать свидетелями многих неприятных вещей. Никто не застрахован от трудностей, неудач в учебе, любви и дружбе, потому что совершать ошибки — это своего рода жизненная необходимость.

Быть родителем — это серьезная психологическая, моральная и педагогическая работа, даже обязанность. Для детей эмоциональное состояние и настроение родителя дома очень важны. Это подпитывает и укрепляет ребенка. Потому что настроение родителя для них как луч солнца.

Родители не должны создавать детям чувство раздора между ними, но они также должны помочь им понять, что правильно, а что - нет. Что бы ни говорили родители, сколько бы советов они ни давали, дети часто повторяют действия родителей.

- Каковы должны быть правила использования социальных сетей подростками?

- Конечно, у подростков есть важные потребности: быть готовыми к самостоятельности, отдыхать, получать образование и медицинскую помощь, выбирать пути и средства духовного развития и др. Каждый подросток хочет знать свои права, жить лучше, нуждаться в советах по своим академическим интересам, искать информацию и советы по вопросам своего развития.

В социальных сетях будет бесконечное количество людей, которые готовы дать свои советы, и поэтому будет гораздо комфортнее обсуждать эти вопросы с ними. Потому что это не вызовет чувства эмоционального напряжения, как с родителями, не создаст стеснения.

Кто должен это контролировать и как это должно происходить и, главное, насколько правильно и целесообразно это вмешательство? Самое важное в такой ситуации - быть готовым к этому периоду. То есть, если вашему ребенку 16 лет, и вы заранее не заложили фундамент здоровой искренности и доверия, разговаривать с ним будет очень сложно.

Начиная с 6-7 лет, дети должны понимать свою гендерную идентичность. Первым делом в этом вопросе следует говорить об их активности в социальных сетях и виртуальных друзьях без критики, с добрыми намерениями, проявляя интерес и уважение.

- Какой должна быть система семейных отношений, чтобы подростки могли безболезненно пережить кризис личностного развития?

- У каждой семьи своя система традиций и моделей поведения. Важно не только то, какие родители и какого ребенка они хотят воспитать. В то же время важно то, на что готовы родители в этой ситуации, и к кому они могут обратиться за помощью. Первостепенное значение здесь имеет связь между родителем и ребенком. Эта связь не всегда бывает стабильной и стандартной.

Если родитель не может самостоятельно преодолеть социально-психологические кризисы, то это лишь одна сторона проблемы. Если оба или один из родителей сами тяжело пережили кризисы подросткового возраста и в свое время отказались от психологической поддержки, их собственное психологическое состояние будет неудовлетворительным. К сожалению, они часто воспринимают психолога как бесполезную поддержку и обращаются к нему в последний момент, когда никакие лекарства не помогают.

Другая важная связь – это связь между родителем и ребенком: насколько доступен родитель ребенку, в какой форме происходит их общение, насколько интенсивен морально-эмоциональный обмен. В случае, если в семье двое или более детей, следует учитывать, как строятся между ними отношения, как сами родители выстраивают их со своими братьями и сестрами.

Принимая вышесказанное, необходимо уделять внимание фактору семейного единства, и каждый член семьи должен чувствовать себя любимым. В то же время, выполнение обязанностей должно быть признаком уважения как к себе, так и к окружающим, возникшие недоразумения следует обсуждать внутри семьи. Кроме того, уникальные увлечения, интересы и вкусы членов семьи не должны быть объектом оскорблений, а выбор новых друзей и любимых персонажей, входящих в жизнь детей, не должен подвергаться резкой критике.

- Какие самые главные навыки воспитания каждый родитель может передать своему ребенку?

- Необходимы новые знания, навыки и информация. Первоочередная задача родителя – подавать личный пример. Например, говорить что-то вроде «Я это сделал – ты не делай», «Я это делаю, потому что у меня зависимость», «Я не могу бросить курить – тебе не надо начинать» не решает проблему.

Родителям следует интересоваться эффективными и увлекательными занятиями и с большим энтузиазмом внедрять их дома. Даже если ребенок поначалу не хочет участвовать, то он может оставаться наблюдателем.

Никто не идеален, и даже родители. Однако такой подход не дает никому основание не работать над собой и не повторять своих ошибок. Работа над изменением своего подхода, осознание своих ошибок, умение идти компромиссы не означают слабости. Конечно, до определенного возраста человеческое тело растет, и наша психология развивается вместе с ним. Однако после определенного возраста тело перестает расти. При этом наша психология продолжает нуждаться в постоянном развитии.