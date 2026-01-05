Незаконная вырубка деревьев обошлась застройщику более чем в 13 тыс. манатов

Жалоба на вырубку деревьев перед новостройкой в городе Хырдалан Абшеронского района по адресу: ул. Мехти Гусейнзаде, 541, была расследована сотрудниками регионального управления экологии и природных ресурсов № 4.

Как сообщает 1news.az, об этом распространила информацию Государственная служба экологической безопасности.

Начальник управления Асиф Меджидов сообщил, что в ходе расследования было установлено: деревья были вырублены ответственным за строительство лицом - Вусалом Фарзалиевым - во время проведения строительных работ и работ по благоустройству перед жилым домом. По данному факту в отношении В.Фарзалиева были составлены акт и протокол. На него, как на должностное лицо, наложен штраф и взыскан ущерб на общую сумму 13 250 манатов.