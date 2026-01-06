Смогут ли обманутые обещанием женитьбы в Азербайджане получить компенсацию? – Официальный ответ

В Турции установили правовую квалификацию для случаев «обмана с обещанием вступить в брак». Согласно официальным юридическим источникам, если человек дает обещание:

«Я на тебе женюсь/выйду замуж», но затем необоснованно отказывается от своих слов, обманутая сторона имеет право обратиться в суд. Суд может обязать ответчика возместить материальные расходы, а в ряде случаев - назначить выплату компенсации за моральный ущерб.

Возможно ли принятие подобного закона в Азербайджане?

Комментируя данный вопрос для BAKU.WS, депутат Фазиль Мустафа заявил, что принятие такого закона в нашей стране невозможно:

«На мой взгляд, это совершенно абсурдный закон. То, что в Турции его приняли, связано, прежде всего, с уровнем невежества в обществе, который там даже выше, чем у нас. Обещание жениться на ком-либо или эксплуатация чужих чувств - это вопрос того, по каким принципам работает человеческий разум.

Регулировать это юридически будет крайне сложно - могут возникнуть случаи клеветы. Подобные вопросы не должны быть предметом права. Это вопрос общественной морали. Вмешательство закона в такие процессы неуместно. К тому же процесс доказательства подобных фактов слишком сложен. Поэтому внедрение такой нормы в наше законодательство невозможно».