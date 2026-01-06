Переломы и ожоги: Врачи сообщили о состоянии женщин, пострадавших при взрыве - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня около 15:00 две женщины, пострадавшие в результате взрыва в Газахском районе, были госпитализированы в отделение скорой медицинской помощи Газахской центральной районной больницы.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Газахской ЦРБ в ответ на запрос APA.

«У пострадавшей 1975 года рождения диагностирован перелом нижней трети левой лучевой кости и термический ожог туловища первой степени. У второй пострадавшей, 1974 года рождения, выявлены поверхностная травма обоих коленных чашечек и ссадины на ладонной поверхности левой кисти. В настоящее время лечение пациенток продолжается в отделении скорой помощи. Их состояние оценивается как стабильное», - отмечается в сообщении.

16:18

В Газахе произошел взрыв в частном жилом доме.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Согласно информации, на горячую линию «112» поступил сигнал о взрыве в частном доме, расположенном в городе Газах. На место происшествия незамедлительно были направлены силы Газахской части Государственной службы пожарной охраны МЧС.

При оценке оперативной обстановки было установлено, что в частном доме общей площадью 50 квадратных метров, по предварительной версии, в результате утечки газа произошел взрыв, не сопровождавшийся пожаром.

В результате инцидента дому был нанесен серьезный ущерб, один человек получил травмы.

Силами МЧС на месте происшествия были приняты соответствующие меры безопасности. По факту случившегося профильными ведомствами проводится расследование.