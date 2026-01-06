Поели варенье и подожгли дом: необычное преступление в Лянкяране - ФОТО

В Лянкяране произошел пожар в двухэтажном частном доме.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az, инцидент был зафиксирован сегодня утром, около 06:00–07:00, на территории села Гёйшабан Лянкяранского района.

Возгорание возникло в 8-комнатном двухэтажном доме, принадлежащем местному жителю Шамилю Гурбанову, и быстро распространилось. На место происшествия оперативно прибыли техника и личный состав Лянкяранской части пожарной охраны МЧС. Пожар был потушен в кратчайшие сроки, удалось предотвратить переход огня на соседние комнаты.

Владелец дома сообщил, что в момент происшествия он вместе с пятью членами семьи находился в Баку. О случившемся им по телефону сообщили родственники. Вернувшись из столицы, семья обнаружила пропажу некоторых вещей. Хозяин дома утверждает, что совершена кража. По его версии, злоумышленники даже успели поесть на кухне варенье, после чего подожгли дом, чтобы скрыть следы. Благодаря своевременному вмешательству пожарных удалось спасти здание от полного уничтожения.

Старший инспектор Лянкяранской региональной группы пресс-службы МВД Магомед Рзаев подтвердил, что 6 января в полицию поступило обращение по факту кражи из жилого дома в селе Гёйшабан с последующим поджогом.

В настоящее время по данному факту в Лянкяранском городском отделе полиции проводится расследование.