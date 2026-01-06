Число такси в Баку превышает спрос: Агентство наземного транспорта обнародовало цифры

«На сегодняшний день в Баку выдано 42 729 пропускных карт для транспортных средств».

Об этом сообщили в Азербайджанском агентстве наземного транспорта (AYNA) в ответ на запрос 1news.az.

«Количество легковых такси, ежедневно выходящих на рейсы, составляет около 23 тысяч, что свидетельствует о превышении спроса на рынке. В настоящее время существующая потребность в услугах такси полностью удовлетворена», - говорится в заявлении.

Было отмечено, что согласно соответствующему постановлению Кабинета министров, лимит на количество приложений к разрешениям (пропускных карт) для пассажирских перевозок легковыми такси по административной территории города Баку установлен в размере 25 тысяч единиц. Прием заявок по квоте завершился 30 декабря в 23:59. С текущего месяца регистрация и рассмотрение заявок будут осуществляться прозрачно и на основе принципа очередности.

Сообщается, что очередность определяется по дате и времени подачи заявления, отправленного с использованием усиленной электронной подписи. Информацию о количестве транспортных средств в очереди, числе действующих пропускных карт и вакантных местах в рамках квоты можно будет получить на официальном сайте AYNA.

В случае, если количество освободившихся мест в квоте окажется меньше числа транспортных средств заявителя, когда подойдет его очередь, пропускные карты будут выданы только на доступное количество мест, а остальные автомобили останутся в очереди. Заявки будут рассматриваться последовательно, и принятие решения по следующему обращению в системе будет невозможно до полного завершения работы с предыдущим.

Было отмечено, что количество пропускных карт может сократиться в нескольких случаях: при истечении срока действия карты, смене собственника транспортного средства, нарушении предпринимателем требований законодательства или при добровольном прекращении предпринимательской деятельности. Подчеркивается, что из-за избытка такси на рынке появление свободных мест в квоте потребует определенного времени.

Заявления, поданные после крайнего срока, переводятся системой в режим ожидания и будут рассмотрены в порядке очереди по мере освобождения мест в квоте. Дополнительная информация о состоянии очереди будет предоставляться периодически.