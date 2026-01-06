В Азербайджане изъято из оборота более 300 кг наркотиков

В результате мер по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств в прошлом месяце было обнаружено и изъято из оборота 331 килограмм 53 грамма наркотиков, а также 1548 таблеток, классифицируемых как сильнодействующие психотропные вещества.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в итоговом отчете Государственной пограничной службы (ГПС) за декабрь 2025 года.

Также сообщается, что в рамках борьбы с контрабандной деятельностью были выявлены и изъяты товары на общую сумму 5 миллионов 32 тысячи 289 манатов, включая лекарственные препараты, спиртные напитки и табачные изделия.